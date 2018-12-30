Группа компаний «Галакси» подвела итоги 2018 года

2018 год ознаменовался для группы компаний «Галакси» как год осуществления новых проектов, расширения команд и начала проектов социальной ответственности. Группа компаний, функционирующая с 1999г., подвела итоги 2018г. с положительными результатами, и как ответственный налогоплательщик внес в казну Республики Армения 13 миллиардов драмов (более 27 миллионов долларов).

«Движущей силой развития страны является здоровая бизнес-среда, а для нас профессиональный и инновационный подход к развитию всех сфер нашей деятельности является ключевым. Для нас не менее важна социальная ответственность перед нашим сообществом и страной, а также улучшение качества жизни людей посредством отраслевых инноваций и социальных проектов. Я благодарен моей команде, нашим партнерам в Армении и зарубежом, а также нашей стране и обществу за их непосредственное участие в проектах группы компаний «Галакси»», - как сообщили Арменпресс отметил генеральный директор «Галакси Концерна» Арам Хачатрян.

Группа «Галакси» объединяет 15 компаний с более 3000 работниками. По данным декабря 2018г. в группе компаний средняя заработная плата составляет 315,000 драмов, а процент женщин, занимающих руководяшие должности и ответственных за принятие решений, составляет 42%, что является исключительным показателем не только для армянских, но и для крупнейших европейских и американских корпораций. Группа компаний «Галакси» в Армении представлена в сферах ИТ и телекоммуникаций, продаж и услуг, недвижимости и строительства.

«В этом году Ucom объявил о цифровом преобразовании. Отныне мы не просто телекоммуникационный оператор, но и компания разрабатывающая и предлагающая цифровые услуги. В этом плане, в качестве направления по предоставлению услуг в 2018г. мы инициировали ряд инновационных предложений, которые послужили основой для SaaS Ucom. В лабораториях Армат мы продолжили поддержку проектов и соревнований, направленных на развитие инженерной мысли среди молодежи. В результате, молодые инженеры, представляющие Армению, получили возможность соревноваться с командами из 180 стран в Мехико», - отметил соучредитель и генеральный директор компании «Ucom», действующей в группе «Галакси», Айк Есаян.

«Думаю, 2018г. был поистине успешным и продуктивным годом, так как мы достигли одной из важнейших наших побед и IUNetworks вышел на международную платформу. К чести армянской сферы ИТ, инновационные решения, предлагаемые нашей компанией победили на международных конкурсах программ, обеспечивающих переход на электронное управление государственных услуг в Таджикистане и Киргизии. Хочу выразить глубочайшую благодарность нашей команде за огромную и преданную работу», - сказал генеральный директор «АйЮ Нетворкс», действующей в группе «Галакси», Ваграм Мерангулян.

«2018 год, конечно же, был полон вызовами и трудностями, но Yerevan mall смог сохранить верность выбранному пути – стать для граждан одним из любимых мест досуга, предлагающих качественные и эксклюзивные услуги. В уходящем году Yerevan mall запустил свою новую торгово-развлекательную часть - Yerevan Gallery, которая отличается своеобразной архитектурой и дизайном», - отметил генеральный директор торгового и развлекательного комплекса «Ереван мол», действующей в группе «Галакси», Вазрик Секоян.

Группа компаний «Галакси» в лице членов правления и директоров компаний, действующих в группе, в 2018 году продолжили осуществление проектов социальной ответственности по снабжению приграничной зоны Республики Армения и армии обороны защитными системами, инженерными решениями, программным обеспечением, а также участвуя в более десяти инновационных и образовательных программах.

Совет правления компаний «Галакси» во главе с Гургеном Хачатряном и Артемом Хачатряном объявляет о начале крупнейшей программы общественного значения в 2019 году, детали которой в ближайшем будущем будут представлены вниманию общественности.