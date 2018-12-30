Комиссия по регулированию общественных услуг предлагает неравные условия конкуренции операторам связи: Ucom

Компания Ucom распространила заявление в связи с деятельностью Комиссии по регулированию общественных услуг Армении, которая, согласно заявлению, предлагает неравные условия конкуренции операторам связи.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении компании говорится:

“Сегодня мы хотим обнародовать проблему, волнующую компанию Ucom, о которой сами узнали с прискорбием. Речь идет о предвзятом, по нашей оценке, отношении Комиссии по регулированию общественных услуг, в результате которого решения подстраиваются под оператора связи, имеющего свыше 60% рынка мобильной связи.

Поясним, 12 декабря сего года КРОУ объявила тендер на использование радиочастот в 811-821 МГц и 852-862 МГц и, по нашему мнению, была обязана установить те же условия (в частности, начальную цену), которые установила в 2013 году во время тендера на использование радиочастот (LTE+), предоставляющих возможность одинакового качества связи, в котором в свое время компания Ucom приняла участие и приобрела разрешение, заплатив за него 6,225 млрд драмов. Причем, компании Ucom это разрешение было дано с лимитацией до предоставления исключительно услуг передачи данных (без права предоставления голосовых услуг).

Не имея разрешения на использование вышеупомянутых радиочастот, МТС Армения в течение этого года, по нашим сведениям, построила сеть, работающую в соответствующих радиочастотах (LTE+) (приобрела и установила оборудование), очевидно, будучи уверенной в победном для себя исходе тендера.

Компания Ucom считает неприемлемым установление начальной цены одного и того же ресурса в 6,225 млрд драмов для одного оператора, а для другого снижать цену вчетверо, доведя ее до 1,5 млрд драмов. Сегодня, в условиях дефицита бюджета, когда каждая копейка важна для восстановления экономики страны, КРОУ установила цену за использование одного и того же ресурса на несколько милиардов ниже предыдущей. Компания Ucom считает, что таким образом, МТС Армения пытается войти на рынок высокоскоростной мобильной связи (LTE+) на неравных конкурентных условиях”.