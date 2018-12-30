Мэр Еревана направил поздравительное послание по случаю праздников Нового года и Рождества

Мэр Еревана Айк Марутян направил поздравительное послание по случаю праздников Нового года и Рождества.

Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

“Дорогие ереванцы,





Праздничные дни - хороший повод собраться вместе с друзьями и родственниками под одной крышей, вспомнить красивые истории, которые нас связывают, и сказать теплые слова, еще раз подтверждая, насколько мы дороги друг для друга.





Сегодня, в этот яркий праздник, я хочу немного поговорить о нашей славной столице - Ереване. Мы живем в действительно уникальном городе. Город, который несет на себе печать веков, но в то же время постоянно стремится в будущее, стараясь идти в ногу со временем. Своим бытом и архитектурой наш город является типично армянским, но в то же время несет в себе лучший опыт мировой культуры. В названиях своих улиц и районов этот город обобщает мечту армян со всего мира - объединиться на Родине. В то же время мы назвали наши площади, проспекты и скверы в честь дружественных стран и городов, иностранных деятелей искусства и науки в знак любви, благодарности и солидарности. И каждый день, и каждый час, в нашей повседневной жизни, на работе или на отдыхе, мы живем с осознанием того, что являемся жителями столицы этой великой страны. Это действительно приятное и в то же время обязывающее чувство.





Да, мы просто обязаны быть достойными нашего города - 2800-летнего Эребуни-Еревана. И я убежден, что в 2019 году и в ближайшие несколько лет мы продолжим начатое в 2018 году дело, как и договаривались.





Мы будем лелеять прошлое нашего города, хранить его историческое лицо как зеницу ока, сохраняя каждый камень и, в то же время, создадим новый, уютный, безопасный и современный город.





Хочу поздравить жителей нашего города, которые наполняют Ереван своим повседневным присутствием, разделяют его заботы и строят его будущее. Поздравляю также тех, кто временно живет в нашем городе, кто у нас учится, работает или проводит отдых. Ваше присутствие всегда радует нас. Я поздравляю также бывших или пока еще бывших жителей нашего города, которые хотя и живут в разных городах мира по разным обстоятельствам, но всегда хранят в своих сердцах тепло родного города, и даже спустя десятилетия разлуки считают себя ереванцами. Певец нашего города говорит: «Я люблю тебя, эти слова, которые я тебе говорю, мой Eреван. Стоило дойти до края света, чтобы понять смысл этих слов». Живущие в разных уголках мира ереванцы, знайте, что мы каждый день ждем вас.





Особенно хочу поздравить маленьких жителей Еревана, наших детей, тех, кто в этом году стал участником новогодней сказки. Мы сделаем все возможное, чтобы сказка для вас не заканчивалась.





Дорогие ереванцы,





уходящий год был годом борьбы, гордости, победы и ликования. Уверен, что следующий, 2019 год станет годом целенаправленной, творческой и продуктивной работы.





Желаю всем нам отличного настроения, пусть успех и Божье благословение сопровождают нас в течение всего года.





Все будет хорошо.





Поздравляю”.



