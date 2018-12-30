Министерство ЧС Армении сообщает, что 30-го декабря по положению на 10:30 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщает Арменпресс, Варденяцский перевал закрыт.

Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар и Ванадзор-Дилижан.

На поворотах Спитака и Степанавана, в районах Амасия и Ашоцк, на поворотах Кети и Дилижана, автодорогах Ванадзор-Дилижан, Мастара-Ланджик, Апаран-Кучак, Алагяз-Артик, Апаран-Арагац и участке Сисиан-"Зангер" местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпились автомобили.