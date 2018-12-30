Президент Республики Армения посетил находящиеся на дежурстве в праздничные дни подразделения МЧС

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня посетил Министерство чрезвычайных ситуаций РА, ознакомился с работой подразделений, несущих оперативное дежурство в праздничные дни.

Как сообщает Арменпресс, в сопровождении исполняющего обязанности Министра по чрезвычайным ситуациям Феликса Цолакяна Президент посетил прежде всего Национальный центр кризисного управления МЧС, где ему представили основные направления деятельности центра, техническое и программное обеспечение. Начальник центра, полковник Ованнес Хангелдян проинформировал, что в праздничные дни оперативная работа осуществляется в сменном режиме. Президент побеседовал с дежурными сотрудниками, поинтересовался ходом службы. Президент поздравил их с наступающим Новым годом и пожелал доброй службы.

Затем Президент Саркисян посетил психологическую службу при Национальном центре кризисного управления МЧС, где также в праздничные дни ведётся дежурство. Начальник службы Аревик Ерицян представила особенности деятельности службы. Президент познакомился с находящимся в этот момент на дежурстве персоналом.

В ходе визита президент наградил именными часами за добросовестную службу группу сотрудников Национального центра кризисного управления и психологической службы. Для сотрудников МЧС, имеющих инвалидность, от имени Президента Республики также были подарены шесть инвалидных колясок – сертификаты Президент вручил исполняющему обязанности Министра Феликсу Цолакяну.

Армен Саркисян отметил, что одна из его обязанностей как Президента Республики – заранее поздравить тех, кто находится на дежурстве в праздничные дни. Он подчеркнул, что об их труде помнят и ценят. «Даже в самые радостные дни всегда бывают такие явления, ситуации, которые не можешь предвидеть, спланировать. Это означает, что всегда есть люди, которые 24 часа и во все дни года должны быть готовыми, включая Новый год. Следовательно, эта служба имеет очень существенное значение и для хороших, и для трудных дней. Мы говорили с министром, что, если бы во время землетрясения 1988 года у нас была такая служба, были бы спасены жизни тысяч людей, тысячи людей не стали бы инвалидами. Следовательно, это абсолютная необходимость. Я приехал, чтобы заранее поздравить с Новым годом и пожелать всего хорошего, потому что эти люди проведут новогоднюю ночь не дома, а будут в этом время служить своей стране и родине», - отметил Президент Республики Армен Саркисян.