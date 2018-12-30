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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

Армения подтверждает свою четкую позицию в отношении статуса и безопасности Нагорного Карабаха: Анна Нагдалян

 

В Москве состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

 

Армения продолжит проводить в ЕАЭС инициативную политику

 

Правительство окажет финансовую помощь бывшим военнослужащим системы МО для решения жилищных проблем

 

В этом году число туристов выросло на 8,8%

 

Совет старейшин утвердил проект программы развития Еревана на 2019-2023 годы

 

Электричество для необеспеченных слоев населения Армении подешевеет на 10 драмов

 

Премии им. Виктора Амбарцумяна за 2018г. удостоена научная группа Хойвеля, Тутукова и Юнгельсона

 

В Армении наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и ОРЗ: Минздрав призывает группы риска пройти вакцинацию

 

Католикос Всех Армян Гарегин Второй принял директора ИА “Арменпресс” Арама Ананяна по случаю 100-летия агентства

 

Зограб Мнацаканян наградил ИА АРМЕНПРЕСС за лучшее освещение саммита Франкофонии

 

Корреспондент «Арменпресс» удостоилась ежегодной журналистской премии «Борьба с траффикингом»

 

С 1 января размер стоимости импортируемых товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов понизится в 3 раза, а вес - в 2 раза

 

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