«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Армения подтверждает свою четкую позицию в отношении статуса и безопасности Нагорного Карабаха: Анна Нагдалян
В Москве состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина
Армения продолжит проводить в ЕАЭС инициативную политику
Правительство окажет финансовую помощь бывшим военнослужащим системы МО для решения жилищных проблем
В этом году число туристов выросло на 8,8%
Совет старейшин утвердил проект программы развития Еревана на 2019-2023 годы
Электричество для необеспеченных слоев населения Армении подешевеет на 10 драмов
Премии им. Виктора Амбарцумяна за 2018г. удостоена научная группа Хойвеля, Тутукова и Юнгельсона
В Армении наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и ОРЗ: Минздрав призывает группы риска пройти вакцинацию
Католикос Всех Армян Гарегин Второй принял директора ИА “Арменпресс” Арама Ананяна по случаю 100-летия агентства
Зограб Мнацаканян наградил ИА АРМЕНПРЕСС за лучшее освещение саммита Франкофонии
Корреспондент «Арменпресс» удостоилась ежегодной журналистской премии «Борьба с траффикингом»
С 1 января размер стоимости импортируемых товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов понизится в 3 раза, а вес - в 2 раза