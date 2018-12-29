Министерство ЧС Армении сообщает, что 29-го декабря по положению на 17:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал закрыт.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

В районах Амасия и Ашоцк, на поворотах Кети и Дилижана, автодорогах Ванадзор-Дилижан, Мастара-Ланджик, Апаран-Кучак, Алагяз-Артик, Апаран-Арагац и участке Сисиан-"Зангер" местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия. со стороны России столпились автомобили.