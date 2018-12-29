Адвокаты обратились в ССС для организации лечения Самвела Майрапетяна в Германии

Группа адвокатов бизнесмена Самвела Майрапетяна выступила с заявлением о том, что их подзащитному необходимо срочное медицинское вмешательство. Как сообщает Арменпресс, с этой целью адвокаты обратились в Специальную следственную службу.

«Несколько известных хирургов в результате созванного консилиума пришли к выводу, что в Республике Армения невозможно организовать и обеспечить специализированное лечение, поскольку в Республике Армения нет транслюминального дренирования», - говорится в заявлении адвокатов.

Они отметили, что единственным выходом из сложившейся ситуации является срочный переезд Самвела Майрапетяна в Германию. Поскольку его паспорт находится в ССС, адвокатская группа подала заявление в Специальную следственную службу.

Предприниматель Самвел Майрапетян освобожден под залог в размере 30 миллионов драмов. Ему было предъявлено обвинение по признакам статьи 38-311 Уголовного кодекса Армении (пособничество во взяточничестве). Майрапетян был задержан 6 октября.