Предстоящие на 30 декабря мероприятия
16:45, Декабрь 29, 2018
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- 18:00 Варденяцский перевал закрыт
- 16:45 Предстоящие на 30 декабря мероприятия
- 16:45 Адвокаты обратились в ССС для организации лечения Самвела Майрапетяна в Германии
- 16:10 Министры обороны и иностранных дел России и Турции на встрече в Москве обсудят вывод войск США из Сирии
- 16:00 На севере Франции задержали около десяти участников акции "желтых жилетов"
- 15:53 Песков заявил об отсутствии планов присоединения Белоруссии к РФ
- 14:37 2019-й год будет таким же годом побед, каким был 2018-й, но эти победы должны быть более крупными и стратегическими: Никол Пашинян
- 13:46 За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 150 раз
- 13:29 Румынская авиакомпания “Tarom” планирует начать рейсы Бухарест-Ереван
- 13:12 Год роста репутации Армении и трудностей: политики подвели итоги уходящего года
- 12:38 В Каире и на Синае ликвидировали 40 экстремистов
- 12:22 В Китае пять человек погибли в результате аварии на шахте
- 12:04 Никол Пашинян и Бако Саакян обсудили вопросы взаимодействия между Республикой Армения и Республикой Арцах в различных сферах
- 11:59 Число погибших при сходе лавины в Хабаровском крае возросло до двух
- 11:41 Scat Airlines временно приостановит прямые рейсы Астана-Ереван-Астана
- 11:29 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей
- 11:24 Никол Пашинян и Армен Саркисян посетили воинский пантеон “Ераблур”
- 11:01 Европейские индексы - 28-12-18
- 11:01 Американские индексы - 28-12-18
- 11:00 Цены на цветные металлы - 28-12-18
- 10:59 Цены на драгоценные металлы не изменились - 28-12-18
- 10:58 Цены на нефть не изменились - 28-12-18
- 28.12-21:16 Предстоящие на 29 декабря мероприятия
- 28.12-21:04 Сирийская армия будет патрулировать Манбидж совместно с курдами
- 28.12-20:29 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта: со стороны России столпились автомобили: 906 легковых, 109 грузовых машин и 5 автобусов
- 28.12-19:37 Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян направил поздравительное послание
- 28.12-19:27 С 29-го декабря по 7-е января в аппаратах мэрии Еревана и административных районов столицы будет установлено круглосуточное дежурство
- 28.12-19:14 Судебное заседание по делу Кочаряна перенесено на 9 января
- 28.12-18:53 Апелляционный уголовный суд отклонил жалобу адвоката Вачагана Казаряна
- 28.12-18:50 Председатель Национального собрания Республики Арцах подвел итоги года
- 28.12-18:35 В ООН распространен Меморандум МИД Республики Арцах
- 28.12-18:12 Alipay запустила в Пекине технологию платежей через распознавание лиц
- 28.12-18:08 Берни Сандерс рассказал, кто препятствует его выдвижению в президенты США
- 28.12-18:06 Ученые выяснили, что газировка опасна для почек
- 28.12-17:24 Трамп пригрозил перекрыть границу с Мексикой при отказе демократов поддержать проект стены
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