Министры обороны и иностранных дел России и Турции на встрече в Москве обсудят вывод войск США из Сирии, ситуацию в Идлибе и другие актуальные вопросы по САР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"У нас будет возможность еще раз обсудить ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и в полосе демилитаризации. Кроме этого, поговорим о реализации соглашений, которых мы достигли в Стамбуле, о работе, которая была проведена после этого, а также обо всем, что касается Восточного Заевфратья", - сказал он, открывая встречу.

Планируется также "обсудить, что можно и нужно сделать в этой ситуации, когда было объявлено о выводе войск США из Сирии".

Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с СДС контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.