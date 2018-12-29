Около 10 участников протестной акции "желтых жилетов" в департаменте Сомма на севере Франции были задержаны в субботу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на прокуратуру города Амьена.

По субботам в Париже и других французских городах проводятся масштабные акции протеста, которые зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Как сообщается, некоторые из задержанных имели при себе "стальные прутья, которые могли бы использоваться как оружие". Задержанные были помещены под стражу в комиссариате Амьена. Отмечается, что префект департамента Сомма ранее запретил проводить демонстрации до среды.

Акции протеста "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. На протесты во Франции также выходили студенты и лицеисты.