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За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 150 раз


За период   23-29 декабря  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 150 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны Арцаха,  передовые части Армии обороны  Арцаха полностью контролируют ситуацию на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые задачи.




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