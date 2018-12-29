За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 150 раз

За период 23-29 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 150 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют ситуацию на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.