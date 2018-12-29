Румынская авиакомпания “Tarom” планирует начать рейсы Бухарест-Ереван

Румынская авиакомпания “Tarom” заявила, что планирует начать рейсы Бухарест-Ереван. Как передает Арменпресс со ссылкой на Financial-news, компания сообщила, что реализация прямых рейсов позволит развивать и расширять торгово-экономические связи, в том числе туристические.

“Tarom” является национальным перевозчиком Румынии, это крупная компания с многолетним опытом работы. Правительству Румынии принадлежит 95% акций компании.