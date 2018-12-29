Год роста репутации Армении и трудностей: политики подвели итоги уходящего года

Некоторые члены парламента Армении шестого созыва 2018 год считают годом роста репутации Армении, а другие считают, что это был напряженный и тяжелый год. Тем не менее, все они обещают реализовать свои прошлогодние обещания в следующем году.

“В 2018 году Армения вошла в историю мировой политологии как страна, где произошла бескровная революция. 2018 год был годом Армении, был годом бескровной смены власти в нашей стране. И в этом контексте я считаю это самым большим достижением. Предстоящие в следующем году события во многом зависят от каждого из нас. От правительства и работы каждого из нас будет зависеть, сможем ли мы превратить революцию, завершившуюся парламентскими выборами, в экономическую революцию, чтобы каждый гражданин почувствовал положительные результаты этой революция также в экономике страны”, - сказала депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян.

В свою очередь депутат фракции “Выход” Ален Симонян также отметил, что в этом году политическая жизнь Армении была отмечена самыми честными и справедливыми выборами, которые когда-либо проводились. “Нам все еще нужно создать так много прецедентов, чтобы это стало привычным делом. Отныне была заложена основа для новых различных политических культур, а также выросла на мировой арене репутация Армении”, - сказал Симонян. Он отметил, что сейчас люди верят в свои силы и власть. Симонян добавил, что в новом году они должны попытаться превзойти достижения этого года.

Депутат от Республиканской партии Армен Ашотян считает, что 2018 год довольно сложным и напряженным годом как для страны, так и для его партии. “Новые вызовы, стоящие перед Арменией, не устраняются и не решаются просто фактом смены власти. Вот почему в 2019 году главная функция нашей партии будет состоять в том, чтобы быть самой принципиальной фундаментальной политической силой на оппозиционной политической арене, пытаясь посредством критики поднять проблемы, которые мы видим в плане безопасности Армении, будущего Арцаха и укрепления наших позиций в регионе”, - сказал Ашотян. РПА не удалось набрать необходимое количество голосов на парламентских выборах и не будет представлено в следующем парламенте в 2019 году.

Он отметил, что отсутствие его партии в парламенте лишит их определенных инструментов влияния, а именно парламентского надзора за правительством. “Однако в современной информационной среде это не является обязательным условием для участия в общественной политике. Наша команда состоит из опытных людей, и мы знаем, как контролировать деятельность правительства, не будучи в парламенте”, - сказал Ашотян.

Лидер партии “Светлая Армения” Эдмон Марукян говорит, что 2018 год стал годом больших достижений с точки зрения произошедших в стране перемен, открывающих новые возможности для достижения серьезных результатов. “Я считаю, что это очень важный факт. Состоялись новые выборы, новые результаты и новый парламент. Для нас большим достижением является наша новая фракция - “Светлая Армения”. Нас ждет год, полный новых ожиданий”, - сказал Марукян.

Депутат от АРФ “Дашнакцутюн” Рузан Аракелян отметила, что их партия смогла точно ориентироваться в ситуации, когда в 2018 году были различные ситуации. “Я считаю, что шаги, которые мы предприняли, были правильными как для партии, так и для Армении. Мы не прошли в парламент седьмого созыва, но значительная часть людей, которые голосовали за нас, имеют от нас ожидания. И именно поэтому в наступающем году мы должны оправдать ожидания наших избирателей своими правильными шагами, имея в качестве отправной точки безопасность страны”, - сказала она.

Парламентарии также поздравили всех с Новым годом и Рождеством.

Анна Григорян