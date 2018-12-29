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Scat Airlines временно приостановит прямые рейсы Астана-Ереван-Астана


Авиакомпания Scat Airlines временно приостановит прямые рейсы Астана-Ереван-Астана с 15 января по 15 мая 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Казахстане.

Одна из крупнейших казахстанских авиакомпаний Scat Airlines начала регулярные рейсы Астана-Ереван с 31 мая 2017 года.




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