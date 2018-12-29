Никол Пашинян и Армен Саркисян посетили воинский пантеон “Ераблур”

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в сопровождении президента Республики Армения Армена Саркисяна, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, Его Святейшества Гарегина Второго, председателя Национального Собрания Ара Баблояна и высшего руководства Республики посетил воинский пантеон “Ераблур”, воздал дань уважения памяти сынов армянского народа, пожертвовавших жизнью во имя независимости Отечества.

Никол Пашинян возложил цветы на могилы Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, Араика Хандояна и венок к мемориалу воинам, погибшим в Арцахской войне.