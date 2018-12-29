Европейские индексы - 28-12-18

МОСКВА, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.71% и составил 10558.96 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.74% и составил 4678.74 пункта, британский FTSE вырос на 2.27% и составил 6733.97 пункта, а российский RTSI вырос на 0.90% и составил 1066.13 пункта.