Европейские индексы - 28-12-18
МОСКВА, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.71% и составил 10558.96 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.74% и составил 4678.74 пункта, британский FTSE вырос на 2.27% и составил 6733.97 пункта, а российский RTSI вырос на 0.90% и составил 1066.13 пункта.
- 11:01 Европейские индексы - 28-12-18
- 11:01 Американские индексы - 28-12-18
- 11:00 Цены на цветные металлы - 28-12-18
- 10:59 Цены на драгоценные металлы не изменились - 28-12-18
- 10:58 Цены на нефть не изменились - 28-12-18
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