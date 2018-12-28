Сирийская армия будет патрулировать Манбидж совместно с курдами

Военнослужащие сирийской армии приступят в ближайшее время к патрулированию города Манбидж, которое они будут осуществлять вместе с курдскими бойцами из "Сил демократической Сирии" (СДС). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Al-Masdar. По его сведениям, вопрос согласовывается с так называемым "Военным советом Манбиджа", который руководит обороной города.

По информации телеканала Al Mayadeen, местные жители приветствовали переход Манбиджа и его окрестностей под контроль сирийских властей и провели уличные демонстрации в поддержку правительства. Над городской управой был поднят сирийский флаг.

Ранее представитель Генштаба ВС республики сообщил, что сирийские войска установили контроль над этим регионом в 85 км к северу от Алеппо. "Бойцы сирийской арабской армии введены в Манбидж в ответ на призыв населения, а также в соответствии с поставленной перед ними задачей по восстановлению государственного суверенитета над всей территорией страны", - указывалось в заявлении, переданном агентством SANA.

В районе Манбиджа еще остаются американские военные, которые были размещены там в 2017 году, а в ноябре по соглашению между Вашингтоном и Анкарой осуществляли совместное патрулирование на линии фронта вдоль реки Саджу. Очевидцы сообщили порталу Al Masdar, что вертолеты ВВС США летали над городом в момент, когда было объявлено о вводе туда подразделений сирийской армии.

После объявленного президентом США Дональдом Трампом 19 декабря решения начать вывод американских войск из Сирии Турция приступила к подготовке новой военной операции против курдских формирований.