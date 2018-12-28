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Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта: со стороны России столпились автомобили: 906 легковых, 109 грузовых машин и 5 автобусов


Министерство ЧС Армении сообщает, что 28-го декабря по положению на 19:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал закрыт.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах Алагяз-Артик, Апаран-Арагац, Апаран-Кучак, Ланджик-Мастара, Гюмри-Вардаблур-Ашоцк и на перевалах Кети местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпились автомобили: 906 легковых, 109 грузовых машин и 5 автобусов.




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