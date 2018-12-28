Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян направил поздравительное послание. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, в поздравительном послании говорится:

“Дорогие друзья!

Примите мои сердечные поздравления с наступающим Новым годом!

В канун этого замечательного праздника наши дома наполняются теплом и радостью. Пришло время подвести итоги года уходящего.

В 2018 году продолжился рост большинства экономических показателей стран ЕАЭС, включая объемы внутренней и внешней торговли. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем внешней торговли увеличился на 21,5%, в то время как экспорт товаров – на 29,7%. Взаимная торговля ЕАЭС за январь – октябрь 2018 года выросла на 11,1% к уровню 2017 года. В январе – июне 2018 года ВВП ЕАЭС демонстрировал положительную динамику роста.

Благодаря усиленной работе глав наших государств, правительств, бизнес-сообщества и Евразийской экономической комиссии нам удалось повысить авторитет нашего молодого интеграционного объединения.

По каждому из направлений деятельности ЕЭК в уходящем году сделано немало.

2018 год стал плодотворным с точки зрения международных отношений. Мы подписали Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Эффективно работает наша ЗСТ с Вьетнамом. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с крупнейшими региональными объединениями, такими как АСЕАН, МЕРКОСУР, СНГ, а также с правительством Таиланда. Начаты переговоры о создании зон свободной торговли с Израилем, Сингапуром, Сербией, Индией и Египтом, которые будут активно продолжены и интенсифицированы в следующем году. Республике Молдова предоставлен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Таможенный кодекс ЕАЭС, который вступил в силу с начала года, обеспечил углубление интеграционных процессов в таможенном регулировании на всем пространстве Союза. Кодексом установлены передовые, соответствующие международным стандартам подходы, введено электронное декларирование. В него вошли 70% поступивших от предпринимателей предложений и инициатив.

Мы добились определенных успехов в реализации цифровой повестки Союза. Создан офис управления для работы с цифровыми инициативами, в который от предпринимателей и государственных органов поступили десятки серьезных цифровых предложений, ряд из которых уже запущен, в том числе проекты по маркировке и прослеживаемости, по внедрению электронных сопроводительных документов и их взаимному признанию в странах ЕАЭС, цифровым транспортным коридорам.

В Союзе идет процесс формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти, нефтепродуктов. В 2018 году нам удалось обеспечить прорыв в этом направлении – в декабре члены Высшего Евразийского экономического совета утвердили программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Принят технический регламент ЕАЭС о безопасности природного горючего газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию.

Мы поэтапно устраняли препятствия, которые мешали свободной торговле в нашем едином экономическом пространстве (за 2017–2018 годы их устранено 25), заметно продвинулись в решении вопросов промышленности и агропромышленного комплекса.

Согласованы подходы к формированию общего рынка алкогольной и табачной продукции в ЕАЭС. Мы приблизилась к завершению работы над соглашениями о принципах налоговой политики в области акцизов на алкоголь и табак. Принят технический регламент о безопасности алкогольной продукции, разработка которого была начата в 2010 году. Это позволит обеспечить свободное перемещение алкоголя, выпускаемого в обращение на единой таможенной территории ЕАЭС. Теперь едиными требованиями к безопасности и качеству продукции охвачено порядка 85% товаров на союзном рынке, включенных в Единый перечень.

В 2018 году подписан договор, направленный на создание новой системы регистрации товарных знаков ЕАЭС. Кроме того, бизнес поддержал нашу идею создания евразийских брендов, в частности ювелирного.

Предстоящий 2019 год для нас особенно значим. Мы отметим пятилетие подписания Договора о ЕАЭС и 25-летие идеи евразийской интеграции. За это время мы достигли главного – Союз состоялся как интеграционное объединение. Сформировалась устойчивая институциональная база, сложились форматы взаимодействия между государствами, совершенствуется работа общих рынков, накоплен значительный опыт в области международного сотрудничества.

Хочу искренне поблагодарить за эффективное взаимодействие всех наших партнеров: представителей национальных правительств стран Союза, бизнес-сообщества, научных кругов, экспертов.

Я уверен, что в следующем году с вашей поддержкой мы не сбавим темпов интеграции, будем двигаться вперед, устраняя препятствия, реализуя цифровые проекты, гармонизируя законодательство и находя консенсусы. В интересах граждан и бизнеса наших стран.

От души желаю всем счастливого нового года, радости, любви и исполнения самых заветных ожиданий! С праздником!”