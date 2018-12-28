С 29-го декабря по 7-е января в аппаратах мэрии Еревана и административных районов столицы будет установлено круглосуточное дежурство

В преддверии Нового года и в праздничные дни-с 29-го декабря по 7-е января, в аппаратах мэрии Еревана и административных районов столицы, в службах жизнеобеспечения и муниципальных организациях будет установлено круглосуточное дежурство.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в случае необходимости звоните в мэрию Еревана по номеру службы «горячая линия» (011) 514-000 и в центр управления в кризисных ситуациях МЧС по номерам 1-08 или (011) 514-206.

Номера телефонов «горячих линий» административных районов будут работать круглосуточно: