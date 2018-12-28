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С 29-го декабря по 7-е января в аппаратах мэрии Еревана и административных районов столицы будет установлено круглосуточное дежурство


В преддверии Нового года и в праздничные дни-с 29-го декабря по 7-е января, в аппаратах мэрии Еревана и административных районов столицы, в службах жизнеобеспечения и муниципальных организациях будет установлено круглосуточное дежурство.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в случае необходимости звоните в мэрию Еревана по номеру службы «горячая линия» (011) 514-000 и в центр управления в кризисных ситуациях МЧС по номерам 1-08 или (011) 514-206.

Номера телефонов «горячих линий» административных районов будут работать круглосуточно:

  • Административный район Ачапняк +(374 11) 518-008
  • Административный район Аван +(374 11) 518-111
  • Административный район Арабкир +(374 11) 518-188
  • Административный район Давташен +(374 11) 518-288
  • Административный район Эребуни +(374 11) 518-388
  • Административный район Кентрон +(374 11) 518-488
  • Административный район Малатия-Себастия +(374 11) 518-588
  • Административный район Нор Норк +(374 11) 518-688
  • Административный район Норк-Мараш +(374 11) 518-718
  • Административный район Нубарашен +(374 11) 518-738
  • Административный район Шенгавит +(374 11) 518-808
  • Административный район Канакер-Зейтун +(374 11) 518-889



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