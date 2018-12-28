Судебное заседание по делу Кочаряна перенесено на 9 января

Суд общей юрисдикции Еревана перенес заседание по рассмотрению ходатайства адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения в отношении экс-президента и освобождении его под залог на 9 января будущего года. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

«По сути, заседание как таковое не состоялось. Следователь хотел подать ходатайство о самоотводе судьи Нелли Багдасарян и попросил время для изучения материалов. Следователь сказал, что хочет изучить, чтобы понять, следует ли подавать ходатайство о самоотводе судьи», - сказал адвокат.

По словам Орбеляна, Роберт Кочарян не присутствовал на заседании, поскольку это было техническое заседание, и не было необходимости участия.