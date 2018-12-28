Апелляционный уголовный суд отклонил жалобу адвоката Вачагана Казаряна

Апелляционный уголовный суд 28 декабря отклонил жалобу адвоката Вачагана Казаряна, бывшего начальника охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна, о продлении срока содержания под стражей. Как сообщает «Арменпресс», адвокат Армен Арутюнян обжаловал решение суда о продлении срока содержания под стражей своего клиента.