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Апелляционный уголовный суд отклонил жалобу адвоката Вачагана Казаряна


Апелляционный уголовный суд 28 декабря отклонил жалобу адвоката Вачагана Казаряна, бывшего начальника охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна, о продлении срока содержания под стражей. Как сообщает «Арменпресс», адвокат Армен Арутюнян обжаловал решение суда о продлении срока содержания под стражей своего клиента.




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