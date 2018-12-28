Председатель Национального собрания Республики Арцах подвел итоги года

28-го декабря состоялась итоговая пресс-конференция председателя Национального собрания Республики Арцах Ашота Гуляна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, председатель парламента выступил с приветственным словом, отметив, что в новом Регламенте НС не предусматривается годовое сообщение председателя парламента относительно деятельности парламента, следовательно, встреча с представителями прессы – возможность подытожить работу законодательного органа власти для наиболее широких слоев общественности.

Представив деятельность Национального собрания за уходящий год в цифрах, председатель НС коснулся проектов законов, введенных в обращение, а также принятых законов по комиссиям, осуществления иных полномочий, возложенных на парламент Конституцией, в частности назначения законодательным органом судей и должностных лиц сферы государственного управления и других органов, географии посетивших НС делегаций и др.

Ответив на вопросы журналистов, председатель парламента коснулся тем, представляющих общественный интерес, – перспектив отношений с новоизбранным парламентом Республики Армения, формирования новых политических сил, предстоящих в 2020 году президентских и парламентских выборов, изменений во внутриполитической жизни страны, развитий вокруг азербайджано- карабахской проблемы, продолжительности процесса ратификации Республикой Арцах международных конвенций, мер в направлении международного признания Арцаха.

Ашот Гулян указал на основные направления деятельности Национального собрания в будущем году, а также обновления общеармянской повестки, мер, необходимых для повышения рейтинга Арцаха на международной арене.

По окончании пресс-конференции председатель парламента поздравил журналистов с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав успехов в личной жизни и работе.