В ООН распространен Меморандум МИД Республики Арцах

В Организации Объединенных Наций 11 декабря распространен подготовленный министерством иностранных дел Республики Арцах Меморандум по вопросу о пропавших без вести лицах в контексте азербайджано-карабахского конфликта. Документ опубликован на официальном сайте ООН.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в Меморандуме, в частности, отмечается, что вопрос о пропавших без вести лицах в контексте азербайджано-карабахского конфликта возник задолго до начала полномасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) в 1991 году. Отдельные случаи захвата заложников и похищения армянских граждан имели место в Арцахе уже в 1988–1989 годах и по мере эскалации конфликта проблема заложников и пропавших без вести лиц обострялась. Практика захвата в заложники лиц армянской национальности получила широкое распространение в ходе проводившейся в 1991году операции «Кольцо» по депортации жителей армянских сел на территории Арцаха.

«Похищения людей происходили по всей территории Арцаха, после чего эти люди оказывались в азербайджанских тюрьмах и других местах содержания под стражей, где подвергались пыткам и другим видам жестокого и бесчеловечного обращения.

Только за восемь месяцев 1991 года властями Азербайджана были незаконно арестованы или захвачены 640 мирных жителей из различных сел на территории Арцаха, 127 захваченных армян на основании ложных обвинений были приговорены к различным срокам тюремного заключения, причем 31 из них скончался в результате широко практиковавшихся регулярных пыток», - отмечено в документе.

В Меморандуме представлены также многочисленные факты, касающиеся применения азербайджанской стороной пыток в отношении армянских заложников и военнопленных во время азербайджано-карабахского конфликта и после подписания в 1994 году соглашения о прекращении огня.

В документе также отмечено, что поднимая вопрос о пропавших без вести лицах и в то же время отказываясь от какого-либо сотрудничества для его решения, Азербайджан преследует скрытые цели.

В частности, азербайджанская сторона пытается манипулировать вопросом о военнопленных и пропавших без вести лицах, чтобы оправдать преступления, совершенные на территории Республики Арцах гражданами Азербайджана Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым.

Эта кампания является частью охватившей все сферы общественной жизни государственной политики, направленной на разжигание в Азербайджане армянофобии и поощрение в отношении армян преступлений на почве ненависти. Существование в Азербайджане расизма и ксенофобии по отношению к армянам подтверждено также в документах ряда международных организаций.