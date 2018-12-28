Берни Сандерс рассказал, кто препятствует его выдвижению в президенты США

Независимый сенатор, 77-летний Берни Сандерс заявил, что часть членов Демократической партии США начала кампанию по его дискредитации, чтобы предотвратить выдвижение на пост президента страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Прямо сейчас группа демократов с Уолл-Стрит, известная как "Третий путь", запускает рекламу в штатах, где рано проходит голосование (на праймериз) — Айове, Нью-Гемпшире, Южной Каролине и Неваде, обзывая меня и утверждая, что наши идеи, такие как медицинская помощь для всех - это путь к поражению в 2020 году", - написал Сандерс в письме сторонникам.

Он пояснил, что атака идет не только на него персонально, но и в целом на "прогрессивные идеи", под которыми в США понимается прежде всего социально ориентированная внутренняя политика. По его мнению, за такими атаками стоит "политическая, финансовая и медийная элита" страны.

"Каждый раз, когда меня спрашивают, буду ли я баллотироваться в президенты в 2020 году, я отвечаю, что если я буду лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом, то я, вероятно, буду баллотироваться… Я не ожидал, что эта агрессивная реклама начнется прежде, чем я приму решение (об участии в выборах)", - отметил сенатор.

Согласно ряду соцопросов, Сандерс на данный момент является вторым по популярности возможным кандидатом в президенты США от демократов, уступая бывшему вице-президенту Джо Байдену. Праймериз по выборам кандидатов от партий начнутся в феврале 2020 года и продлятся до июня включительно.