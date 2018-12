Ученые выяснили, что газировка опасна для почек

Употребление больших количеств сладких газированных напитков не только ведет к развитию ожирения, но и заметно повышает риск заполучить тяжелые болезни почек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

"Мы почти ничего не знаем о том, как различные безалкогольные напитки, доступные сегодня на рынке, влияют на здоровье человека. К примеру, у нас почти не было данных по тому, какие их типы сильнее всего способствуют развитию болезней почек. Мы заполнили этот пробел", — заявила Кейси Ребхольц (Casey Rebholz) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

По текущим данным ВОЗ, сегодня в мире наблюдается глобальная эпидемия ожирения. На роль главного "распространителя" этой эпидемии, как сегодня считают многие медики и ученые, сегодня претендуют сахар и сладкие напитки, ставшие широко популярными по всему миру в последние два десятилетия.

Последствия их распространения видны уже сегодня. Два года назад исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков приводит к гибели примерно 184 тысяч человек каждый год. Большая часть этих смертей приходится на страны Латинской Америки и сами Соединенные Штаты.