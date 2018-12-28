Посол Армении встретился со спикером парламента Ливана

Новоназначенный посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян 27 декабря встретился со спикером парламента Ливана Набихом Берри.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, подчеркнув особое значение и глубокий дружественный характер армяно-ливанских отношений, Набих Берри пожелал послу Армении успехов в его дипломатической миссии.

По просьбе Набиха Берри посол Атабекян подробно представил внутриполитические события в Армении, процесс и результаты парламентских выборов как естественную и логическую веху бархатной ненасильственной народной революции в стране.

Спикер парламента Ливана пообещал придать новый импульс и новое качество межпарламентскому сотрудничеству после окончательного формирования Национального Собрания Армении.