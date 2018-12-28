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Суд начал слушание по делу Роберта Кочаряна


Суд начал слушание по рассмотрению ходатайства защиты экс-президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя, об его освобождении под залог. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении адвокатов.

Адвокаты экс-президента обратились в суд с просьбой о его освобождении под залог 26 декабря.


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