Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-12-18

ЕРЕВАН, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 декабря, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 483.75 драм. Курс евро вырос на 2.21 драмa и составил 553.65 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 6.97 драм. Курс британского фунта вырос на 0.57 драмa и составил 611.61 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 152.80 драмa и составила 19721.11 драм. Цена серебра выросла на 5.91 драмa и составила 234.15 драм. Цена платины выросла на 46.41 драмa и составила 12333.47 драм.