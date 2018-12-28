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Азиатские индексы - 28-12-18


ТОКИО, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.31% и составил 20014.77 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.50% и составил 1494.09 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 2493.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.10% и составил 25504.20 пункта.




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