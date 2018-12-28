Меркель и Макрон требуют обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз выступили с требованием обеспечить свободный проход через Керченский пролив и освободить украинских моряков. Текст совместного заявления зачитала в пятницу на брифинге в Берлине заместитель официального представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков", - говорится в заявлении. По мнению президента и канцлера, моряки должны встретить предстоящие праздники в кругу семьи. Меркель и Макрон в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с "применением военной силы" в проливе.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.

Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ").