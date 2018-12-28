Одна новая почтовая марка, посвященная теме “Детская филателия. Армянские мультфильмы”

В здании “Саакянц анимационной студии”, ЗАО “Айпост” 28-ого декабря 2018 года погасила и выпустила в обращение одну почтовую марку, посвященную теме “Детская филателия. Армянские мультфильмы”.

Как сообщает Арменпресс, почтовая марка с номиналом 100 драм отпечатана в типографии “Cartor” во Франции тиражом в 40 000 экземпляров. Дизайн почтовой марки разработан главным дизайнером ЗАО “Айпост” Ваагном Мкртчяном.

На марке изображен постер армянского мультфильма “Анаит”, снятый на основе одноименной сказки известного армянского писателя Казароса Агаяна.

Почтовую марку погасили Заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Армен Арзуманян, Директор “Саакянц анимационной студии” Давид Саакянц, Исполняющий обязанности главного генерального директора ЗАО “Айпост” Айк Авагян, Директор компании “Шарм Холдинг” Карен Казарян, Президент Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

Дата выпуска: 28 декабря 2018г.

Дизайнер: Ваагн Мкртчян

Типография: Cartor, Франция

Размер: 30,0 x 40,0 мм

Тираж: 40 000 шт.