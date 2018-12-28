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Тигран Сейранян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Украине


Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Тиграна Сейраняна Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Украине. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении.




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