Зограб Мнацаканян наградил ИА АРМЕНПРЕСС за лучшее освещение саммита Франкофонии

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Зограб Мнацаканян наградил персонал официального фотокорреспондента ИА АРМЕНПРЕСС и персонал Общественного телевидения РА за лучшее освещение работы XVII саммита франкоязычных стран La Francophonie.

Директор ИА Арменпресс Арам Ананян и исполнительный директор Общественного телевидения Маргарита Григорян награждены Почетными медалями МИД. Сотрудники ИА Арменпресс и ОТ награждены благодарственными грамотами.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Мнацаканян выразил уверенность, что сотрудничество будет продолжено. «У нас будут новые поводы для продвижения репутации Армении, и для этого у нас есть все возможности— огромный человеческий ресурс», - сказал он.

XVII саммит Франкофонии состоялся в Армении 7-12 октября. Делегации из 84 стран прибыли в Армению для участия в саммите. В саммите приняли участие лидеры 38 государств.