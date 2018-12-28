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Зограб Мнацаканян наградил ИА АРМЕНПРЕСС за лучшее освещение саммита Франкофонии


Исполняющий обязанности министра иностранных дел Зограб Мнацаканян наградил персонал официального фотокорреспондента ИА  АРМЕНПРЕСС и персонал Общественного телевидения  РА  за  лучшее освещение работы XVII саммита  франкоязычных стран La Francophonie. 

Директор  ИА Арменпресс Арам Ананян и исполнительный директор Общественного телевидения Маргарита Григорян награждены Почетными медалями МИД. Сотрудники ИА Арменпресс и ОТ  награждены  благодарственными грамотами. 

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Мнацаканян выразил уверенность, что сотрудничество будет продолжено. «У нас будут новые поводы для продвижения репутации Армении, и для этого у нас есть все возможности—  огромный человеческий ресурс», - сказал он.

XVII саммит Франкофонии состоялся в Армении 7-12 октября. Делегации из 84 стран прибыли в Армению для участия в саммите. В саммите приняли участие лидеры 38 государств.




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