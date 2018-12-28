Ашот Овакимян назначен послом Армении в Чехии

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отзыве Тиграна Сейраняна с должности Чрезвычайного и полномочного посла Армении в Чехии и Словакии.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Другим указом президента РА Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Чехии назначен Ашот Овакимян.