Ашот Овакимян назначен послом Армении в Чехии
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отзыве Тиграна Сейраняна с должности Чрезвычайного и полномочного посла Армении в Чехии и Словакии.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
Другим указом президента РА Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Чехии назначен Ашот Овакимян.
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