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Ашот Овакимян назначен послом Армении в Чехии


Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об  отзыве Тиграна Сейраняна  с должности  Чрезвычайного и полномочного посла Армении в  Чехии и Словакии.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

Другим указом президента РА Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Чехии назначен Ашот Овакимян.

 




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