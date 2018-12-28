Дмитрий Песков – об активизации переговоров между Россией и Арменией вокруг цены на газ

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговоры России и Армении по газу будут интенсифицированы.Эта тема затрагивалась вчера. Было условлено интенсифицировать разговор по газу, потому что до вчерашнего дня мы не могли констатировать активных переговоров между нашим "Газпромом" и армянскими коллегами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают стадию и успешность переговоров.

РИА Новости сообщает также, что вопрос поставок российского газа в Армению в Санкт-Петербурге обсуждали глава «Газпрома» Алексей Миллер и и.о.вице-премьера РА Мгер Григорян.