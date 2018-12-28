Южная Корея заявила об утечке информации о почти 1000 перебежчиков из КНДР

Неизвестные получили доступ к личным данным 997 перебежчиков из Северной Кореи после взлома одного из компьютеров центра Hana в Южной Корее.

"Предполагая возможность взлома одного персонального компьютера в центре Hana в провинции Северный Кенсан, мы совместно с местным правительством и центром провели исследование на месте 19 декабря и подтвердили, что компьютер был заражен вредоносным кодом", - говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам объединения.

Как уточнили в ведомстве, во взломанном компьютере был файл с личной информацией перебежчиков из КНДР, который стал доступен хакерам,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Центры Hana занимаются расселением северокорейских перебежчиков в Южной Корее. По всей стране насчитывается 25 таких центров, которые оказывают помощь почти 30 тысяч граждан КНДР.