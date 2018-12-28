Карен Назарян назначен послом Армении в Святом Престоле
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Карена Назаряна Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Святом Престоле.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
«Принимая за основу представление премьер-министра и в соответствии с п.2 ч.1 ст. 132 Конституции РА, назначить Карена Назаряна Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Святом Престоле (резиденция в Ватикане)», - говорится в указе президента РА.
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