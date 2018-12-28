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Карен Назарян назначен послом Армении в Святом Престоле


Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Карена Назаряна Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Святом Престоле.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

«Принимая за основу представление премьер-министра и в соответствии с п.2 ч.1 ст. 132 Конституции РА, назначить Карена  Назаряна Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Святом Престоле (резиденция в  Ватикане)», - говорится в  указе  президента  РА.

 




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