В преддверии Нового года Армен Саркисян принял в своей резиденции воспитанников детских домов, приютов, школ-интернатов.

Как передает Арменпресс, для детей была организована праздничная шоу-программа с разнообразными играми. С помощью специалистов дети своими руками делали игрушки, которыми украсили зал и елку.

«Я прошу Деда Мороза, чтобы наши дети радовались в течение всего года, чтобы мальчики, которые мечтают стать солдатами, стали, стояли на страже родины, но не видели войны», - сказал президент.

Президент охотно общался с детьми. «Знаю, что у некоторых из вас нет родителей, у многих трудные условия жизни. Но у каждого из вас есть большое светлое будущее. Когда мне было столько же лет, как у вас, я потерял отца. Это очень сложно, но я уверен, что вы намного сильнее, чем другие дети, поскольку рано научились преодолевать трудности. Вы знаете – вы очень хорошие, а если будете хорошо учиться, можете стать президентом страны, а может, найдете работу получше», - сказал Армен Саркисян.

Он спросил детей, какая работа, по их мнению, лучше президентской, и есть ли такая. На что дети ответили – нет. «Думаю, учителем работать лучше. Хотя в каком-то смысле президент тоже учитель, но я встречаюсь с вами раз-два в год, а ваши учителя очень счастливые люди, потому что встречаются с вами каждый день», - сказал президент.

Президент предложил детям писать ему, если понадобится его помощь.

Мероприятие было организовано при содействии SOAR (Союз помощи детям-сиротам).