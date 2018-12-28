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В преддверии Нового года Армен Саркисян принял в своей резиденции воспитанников детских домов


В  преддверии Нового года Армен Саркисян принял в  своей  резиденции воспитанников детских домов, приютов, школ-интернатов.

Как  передает Арменпресс, для  детей  была организована  праздничная шоу-программа с разнообразными играми. С помощью специалистов  дети своими руками делали игрушки, которыми украсили зал и елку.

«Я прошу  Деда Мороза, чтобы  наши дети радовались в  течение  всего года, чтобы  мальчики, которые  мечтают стать солдатами,  стали, стояли на страже  родины, но не видели войны», - сказал президент.

Президент охотно общался с детьми. «Знаю, что у  некоторых из вас нет родителей, у  многих трудные  условия  жизни. Но у  каждого из вас есть большое  светлое  будущее. Когда мне было столько же лет, как у  вас, я  потерял отца. Это очень сложно, но я уверен, что вы намного сильнее, чем другие  дети, поскольку  рано научились преодолевать трудности. Вы знаете – вы очень хорошие, а  если будете хорошо учиться, можете стать президентом страны, а  может, найдете работу получше», - сказал Армен Саркисян.

Он спросил детей, какая работа, по их мнению, лучше президентской, и есть ли такая. На что дети ответили – нет. «Думаю, учителем работать лучше. Хотя  в  каком-то смысле президент тоже  учитель, но я встречаюсь с вами раз-два в год, а  ваши учителя очень счастливые  люди, потому  что встречаются с вами каждый  день», - сказал президент.

Президент предложил детям писать ему, если понадобится его помощь.

Мероприятие  было организовано при содействии SOAR (Союз помощи детям-сиротам).




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