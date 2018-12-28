ЕС опубликовал решение о продлении секторальных санкций против России

ЕС официально опубликовал в пятницу решение о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода, документ обнародован в Официальном журнале Евросоюза.

"Это решение действует до 31 июля 2019 года. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Политическое решение продлить ограничительные меры после 31 января 2019 года было принято лидерами стран ЕС на саммите 13 декабря, а оформлено в виде документа 21 декабря.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.