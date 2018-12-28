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Служба скорой помощи Еревана в праздничные дни будет работать в чрезвычайном режиме


Служба  скорой  помощи Еревана в  праздничные дни будет работать в  чрезвычайном режиме.

Как  передает Арменпресс, об этом в  беседе с журналистами сказала директор «Скорой  помощи» Тагуи Степанян. Она  рекомендовала гражданам  в  случае  необходимости воспользоваться услугами скорой  медслужбы. 

«Всегда бывают наиболее неотложные случаи, когда жизнь человека находится под угрозой, и хотя  количество бригад в эти дни увеличено, мы  просто физически не  успеваем на тот или иной  вызов. В данный  момент работают 36 бригад», - сказала она.

Главный  специалист Управления Минздрава РА, координатор по вопросам поликлиник АнаитЧахифалакян добавила, что  в период 29 декабря – 7 января в  медучреждениях, находящихся в ведении мэрии Еревана,  будет установлено дежурство.

«Дежурство будет осуществляться в 11:00-15:00 часов терапевтами и педиатрами поликлиник».




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