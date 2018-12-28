Служба скорой помощи Еревана в праздничные дни будет работать в чрезвычайном режиме.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказала директор «Скорой помощи» Тагуи Степанян. Она рекомендовала гражданам в случае необходимости воспользоваться услугами скорой медслужбы.

«Всегда бывают наиболее неотложные случаи, когда жизнь человека находится под угрозой, и хотя количество бригад в эти дни увеличено, мы просто физически не успеваем на тот или иной вызов. В данный момент работают 36 бригад», - сказала она.

Главный специалист Управления Минздрава РА, координатор по вопросам поликлиник АнаитЧахифалакян добавила, что в период 29 декабря – 7 января в медучреждениях, находящихся в ведении мэрии Еревана, будет установлено дежурство.

«Дежурство будет осуществляться в 11:00-15:00 часов терапевтами и педиатрами поликлиник».