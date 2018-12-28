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АйкМарутянпринял временного поверенного в делах США в РА Рафика Мансура


Мэр Еревана АйкМарутянАйкМарутянпринял временного поверенного в делах США  Рафика Мансура.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии РА, мэр Еревана отметил, что высокий уровень армяно-американских отношений отражен также в активном сотрудничестве между городами двух стран.АйкМарутян  представил гостю приоритеты Еревана - транспорт, утилизацию мусора, охрану природы. Он выразил надежду, что у них еще будут поводы для обмена опытом в этих секторах с городами США.

Временный поверенный в делах США в Ереване РафикМансур поздравил Марутяна с убедительной победой на выборах со  своей командой. Он подчеркнул, что дружба между Арменией и Соединенными Штатами имеет давнюю историю, и с удовлетворением отметил, что в настоящее время обе страны ведут открытый диалог.

Стороны договорились продолжить взаимные контакты между обществом и посольством.




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