АйкМарутянпринял временного поверенного в делах США в РА Рафика Мансура

Мэр Еревана АйкМарутянАйкМарутянпринял временного поверенного в делах США Рафика Мансура.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии РА, мэр Еревана отметил, что высокий уровень армяно-американских отношений отражен также в активном сотрудничестве между городами двух стран.АйкМарутян представил гостю приоритеты Еревана - транспорт, утилизацию мусора, охрану природы. Он выразил надежду, что у них еще будут поводы для обмена опытом в этих секторах с городами США.

Временный поверенный в делах США в Ереване РафикМансур поздравил Марутяна с убедительной победой на выборах со своей командой. Он подчеркнул, что дружба между Арменией и Соединенными Штатами имеет давнюю историю, и с удовлетворением отметил, что в настоящее время обе страны ведут открытый диалог.

Стороны договорились продолжить взаимные контакты между обществом и посольством.