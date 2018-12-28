Евросоюз решил заметно усилить противодействие российской пропаганде, сообщает "Радио Польши".

С начала 2019 года в Брюсселе направят больше средств и больше кадров на борьбу с "российской пропагандой". В 2018 году на эти цели было выделено 1 млн евро, в следующем году - 5 млн евро. Группа, занимающаяся борьбой с российской дезинформацией, ранее насчитывала всего несколько сотрудников, а в 2019 году ее штат увеличится до 50 человек, сообщило "Радио Польши",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С призывом к более эффективной борьбе с российской дезинформацией в Брюссель несколько недель назад обратилась группа, состоящая из 60 экспертов из 20 стран, занимающихся вопросами безопасности.