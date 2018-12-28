El Pais: в порт в Испании прибыло судно с 300 нелегалами

Судно Open Arms с более чем 300 мигрантами на борту прибыло в пятницу утром в порт испанской провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, судно с нелегалами, спасенными неделю назад у берегов Ливии, зашло в гавань примерно в 09:00 по местному времени (11:00 мск),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

22 декабря испанское правительство разрешило Open Arms зайти в территориальные воды пиренейского королевства. До этого ряд европейских стран, в том числе Италия и Мальта, отказали судну в данном праве.

Как ранее сообщила Международная организации по миграции, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли около 113 тыс. мигрантов и беженцев. При этом больше всего нелегалов - 56 тыс. - приняла Испания.