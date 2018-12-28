Сирийская армия вошла в Манбидж

Армия Сирии вошла в город Манбидж, который ранее контролировали курдские формирования YPG, заявили в генштабе Вооруженных сил республики.

"Исходя из обязательств армии и вооруженных сил и в ответ на призыв населения Манбиджа генштаб армии и ВС объявляет, что армия вошла в Манбидж и подняла над ним флаг Сирийской Арабской Республики", — цитирует гостелевидение Сирии заявление генштаба, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в пятницу силы самообороны сирийских курдов (YPG) обратились к правительству Сирии с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, и защитить от турецкого вторжения.