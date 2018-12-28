Панд близнецов показали в Китае
Появившихся на свет панд близнецов впервые показали публике в Китае. Смотрите на видео, как выглядят забавные животные
В Китае впервые показали панд близнецов, которые родились в июле. По словам работников Центра изучения и разведения большой панды, малыши Хэ Хэ и Мэй Мэй сейчас в хорошей форме, они много играют и у них отличный аппетит,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
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