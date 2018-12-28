АкопАршакян принял руководителей организаций-субподрядчиков инвестиционной программы «Север-Юг»

Исполняющий обязанностиминистра транспорта, связи и IT-сферы РААкопАршакян 27 декабря принял руководителей организаций-субподрядчиков инвестиционной программы «Север-Юг», сотрудники которых перекрыли отрезок трассы Ереван-Талин, требуя, чтобы главный подрядчик - компания «КорсаКорвиамКонстраксьон ЭС А» заплатила субподрядчикам, а те в свою очередь могли выплатить невыплаченные с августа зарплаты.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА, на встрече присутствовал также замминистра БагратБадалян и ответственные лица из «Офиса реализации проектов».

Выяснилось, что относительно поднятой проблемы соответствующих правовых механизмов у министерства нет — она не находится в прямой зоне ответственности министерства.

Отмечалось, что заказчик – Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА, выполнил все свои договорные обязанности по оплате работ компании «КорсаКорвиамКонстраксьон ЭС А».

Отметив свою озабоченность по поводу сложившейся ситуации, АкопАршакян подчеркнул, что несмотря на то, что проблема возникла не в результате работы государственного органа, министерство в рамках своих полномочий предпримет меры по урегулированию проблемы.