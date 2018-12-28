Парламент Грузии переезжает в Тбилиси

Парламент Грузии завершил свою работу в Кутаиси. В соответствии с новой редакцией Конституции, вступившей в силу в день инаугурации нового президента 16 декабря, местонахождение высшего законодательного органа не указано. В предыдущей версии основного закона было закреплено положение, в соответствии с которым парламент должен находиться в Кутаиси.



В четверг, 27 декабря, состоялась внеочередная сессия, которая стала для депутатов последним рабочим днем во втором по величине городе страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Высший законодательный орган Грузии переехал в Кутаиси в 2012 году, в период правления президента Михеила Саакашвили. Тогда мотивом называлось желание развивать не только столицу, но и регионы. Специально для этого в городе было построено гигантское футуристическое здание. В «Грузинской мечте» это решение прежних властей неоднократно критиковали, обещая вернуть депутатов в бывший Дом правительства советской эпохи на проспекте Руставели.



