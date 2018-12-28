Мэрия Еревана присоединилась к программе «Recycle it», организованной по инициативе организации «Инновационные решения для устойчивого развития сообществ» (ISSD), цель которой способствовать формированию культуры сортировки и переработки мусора и отходов в Армении, путем повышения уровня осведомленности об управлении отходами и установки сортировочных урн. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Проект реализовывается с 2018 года в рамках грантовых программ ПРООН и ГЭФ. В результате, уже в более чем 80 организациях Армении, включая 44 образовательных учреждения, частных компаний, международных организаций, государственных учреждений и жилых комплексов, осуществляется сортировка отходов. Число бенефициаров программы превышает 100 000 человек. Участники программы «Recycle it» могут отсортировать следующие отходы: пластиковые бутылки, бумага, металл и стекло.

В рамках программы в главном административном здании мэрии Еревана установлены две сортировочные урны. В дальнейшем подобные урны будут также установлены во втором корпусе мэрии и в зданиях аппаратов руководителей административных районов столицы.